Мінрозвитку громад: У другому читанні Рада підтримала розширення можливостей житлових сертифікатів

Верховна Рада дозволила використовувати сертифікат "єВідновлення" у програмі доступної іпотеки "єОселя".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передають Українськi Новини.

"У другому читанні депутати Верховної Ради підтримали розширення можливостей житлових сертифікатів – державної програми компенсацій за знищене житло. Житловий сертифікат "єВідновлення" можна буде використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки "єОселя". Це означає, що за законом, при купівлі житла частину суми угоди можна покрити сертифікатом "єВідновлення", а на решту взяти кредит за державною програмою "єОселя"", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для остаточної імплементації розробляються відповідні механізми взаємодії.

"Постійно працюємо над удосконаленням та розширенням програми термінових та капітальних ремонтів єВіновлення, а також щодо компенсацій за знищене житло. Понад 800 українських родин вже придбали нові оселі на заміну втрачених через агресію росії саме завдяки житловим сертифікатам", – прокоментував повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, більшість угод – 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку.

"Йдеться як про квартири, так і про приватні будинки. Загальна сума використаних сертифікатів – 1,8 млрд гривень. Загалом же, станом на цей день було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень", - сказав Кубраков.