Британія передасть Україні ще 200 ракет Brimstone

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що нададуть Україні ще 200 ракет Brimstone. Також країна спільно із союзниками навчатиме ще 10 тисяч військових у першій половині 2024 року.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс під час засідання палати громад уряду.
"Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 ракет Brimstone, як подальше посилення захисту України", – зауважив він.
Міністр додав, що ці ракети раніше допомагали українським військовим міняти перебіг подій на полі бою, а в одному випадку саме вони змусили російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку. Проте міністр не уточнив, про яке саме форсування йдеться.
Крім того, за словами міністра, Велика Британія спільно із союзниками навчатиме додаткову кількість українських військових. Разом вони проведуть навчання ще 10 тисяч людей у першій половині 2024 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023