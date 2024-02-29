Британія: Забезпечення успіху України у боротьбі з росією є найбільшим випробуванням нашого покоління

Молодший міністр закордонних справ Великої Британії Ендрю Мітчелл під час виступу в Палаті громад 28 лютого назвав забезпечення успіху України у боротьбі з росією є "найбільшим випробуванням нашого покоління".

Його цитує PA Media, повідомляє "Європейська правда".

Мітчелл назвав президента росії владіміра путіна "неоімперіалістичним хуліганом", який продовжує кидати росіян на повномасштабну війну, "незважаючи на ціну для України і його власного народу".

"За останні місяці путін відправив близько 50 тисяч молодих росіян на смерть, щоб узяти Авдіївку – місто, де до війни мешкали лише 35 тисяч людей. Ми повинні і зробимо все можливе, щоб він зазнав поразки, бо це найбільше випробування для нашого покоління", – додав він.

Представник британського МЗС наголосив, що зусилля західних держав із підтримки України та стримування росії "мають вплив".

"ЄС погодив багаторічний пакет фінансування у розмірі 50 мільярдів євро, Німеччина подвоїла свою військову допомогу, і найближчими тижнями ми очікуємо, що ще кілька наших партнерів підпишуть двосторонні угоди про безпеку з Україною", – перерахував Мітчелл.

Він додатково закликав не зупинятись і продовжувати ці зусилля, посилюючи санкції проти військової машини путіна та шукаючи шляхи використання заморожених російських активів на підтримку України.