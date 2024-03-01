Експерт: ЗСУ справді відчувають нестачу ракет до систем протиповітряної оборони

Повітряні сили ЗСУ не розголошують, за допомогою чого збивають російські літаки, тому що війська рф полюють за цими системами.

Очільник Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан в ефірі телемарафону заявив, що ЗСУ справді відчувають нестачу ракет до систем протиповітряної оборони, проте командування Повітряних сил розраховує всі засоби.

«Різні ракети використовуються для ураження балістичних цілей, крилатих, зокрема, літаків. Справді, ми відчуваємо нестачу ракет до наших ЗРК, однак і командування Повітряних сил робить розрахунок. Тут проблема є в тому, що якщо ми все ж таки використовуємо цей комплекс Patriot, то таких систем у нас мало. Якщо ми використовуємо навіть якийсь один на фронті, то це означає, що ми змушені забрати з тилу. Це значить, що якась ділянка чи місто залишаються неприкритими.

Але це велика шахівниця. Треба віддати належне нашим Повітряним силам, які дуже добре вміють побудувати оборону так, щоб і з Півночі, і зі Сходу ми мали пропорційну кількість таких систем, зокрема, Patriot і NASAMS, які зберігають захист нашої країни», – пояснив Кузан.

На запитання журналіста про те, чи можуть це бути системи, про постачання яких не відомо офіційно, Сергій Кузан зазначив, що це навряд чи можливо.

«Я не думаю, що таке можливо. Я навіть не обговорював би, з чого саме збиваються такі літаки. Звичайно, є припущення. Ми розуміємо, що ракета GEM-T в системі Patriot – це дальність 150 км. Тобто теоретично на безпечній відстані можна одну навіть пускову установку тримати, щоб вражати російські бомбардувальники Су-34.

Але допоки немає офіційних заяв від влади, то краще це зберегти в таємниці. Ми розуміємо, що росіяни полюють за такою інформацією, цим засобом, який вражає їхні літаки. І вони розуміють, що їхня авіація і КАби, якими вони засипають фронт, – це наразі їхня головна перевага. Кілька тонн вибухівки, яка падає, то треба сказати чесно, що жодні укріплення не витримають таких ударів», – зазначив він.