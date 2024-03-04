ISW: рф готує гібридну війну проти Молдови

російська федерація використала так званий з'їзд депутатів невизнаного Придністров'я та їхній заклик "про допомогу" як плацдарм для посилення гібридних операцій проти Молдови.

Міністр закордонних справ рф сергій лавров використовував Анталійський дипломатичний форум для просування кремлівських наративів про Молдову. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Ймовірно, вони створили умови для потенційних гібридних операцій кремля, спрямованих на дестабілізацію Кишинева та запобігання вступу країни до Європейського Союзу", - зазначають аналітики.

Зокрема, під час форуму в Туреччині очільник мзс росії заявив, мовляв, уряд Молдови "рухається слідами Києва". лавров також порівняв політику Молдови щодо Придністров'я з Україною до 2014-го.

Окрім того, міністр повторив традиційні наративи кремля, що Молдова дискримінує російськомовних, застосовуючи "економічний тиск" на Придністров'я та блокуючи переговорний процес "5+2" щодо придністровського конфлікту.

ISW вважає, що кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Кишинева напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів в країні пізніше 2024 року.