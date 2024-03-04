Спікер Палати представників США зірвав двопартійний пакет підтримки Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки Україні, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на конгресменів, які вели перемовини.

За інформацією джерел, після зустрічей спікера Джонсона з республіканцями Палати представників голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол взяв на себе провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію про новий проєкт та досягти консенсусу серед однопартійців, щоб ухвалити пакет до кінця березня або в квітні.

Співрозмовники CNN зазначають, що Джонсон ще не зайняв позицію щодо цього проєкту та не зобов'язався виносити його на голосування, сказавши своїм колегам, що спочатку вони повинні завершити роботу над законодавством про державне фінансування.

Втім, йдеться в публікації, як тільки цей процес завершать до середини березня, республіканські прихильники проєкту вважають, що спікер дозволить винести його на голосування, навіть якщо це ризикує викликати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Палати представників або навіть призвести до голосування за його відсторонення від посади.

На питання про підтримку, яку керівництво партії надало його двопартійній пропозиції, один з лідерів цієї ініціативи, республіканець Брайан Фіцпатрік відповів: "Більше, ніж ви думаєте. Ми повинні щось зробити".

Втім, вказує CNN, провести закон через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням, адже республіканці сильно розділені щодо України, а експрезидент Дональд Трамп може фактично знищити законопроэкт одним постом у соцмережах.

Крім того, для його ухвалення знадобиться широка підтримка демократів, а це надскладне завдання, якщо врахувати, що пакет включає нові прикордонні обмеження та допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив їхнього лівого крила.

Маккол повідомив CNN, що група конгресменів також розглядає інші зміни до законопроєкту, зокрема арешт заморожених російських активів у США та передачу їх Україні. За його словами, члени цієї групи розглядають можливість перетворення частини допомоги Києву на американський кредит – ідея, яку раніше висловлював Трамп.