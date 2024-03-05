Мінагрополітики: Вирощування зернових у 2023 році в Україні було збитковим

Попри зниження виробничих витрат та покращення ситуації з логістикою, вирощування зернових у 2023 році в Україні залишалося загалом збитковим. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Ситуація з олійними культурами була дещо кращою: соняшник показав мінімальну збитковість, а соя та ріпак згенерували мінімальну прибутковість.

Загалом рівень рентабельності зернових та олійних культур покращився у 2023 році порівняно з 2022 роком, проте низькі світові ціни не дозволили галузі досягти відчутної прибутковості.

У 2023 році світові ціни на зернові та олійні були нижчими, ніж у 2021 році. Крім негативного впливу повномасштабного вторгнення, саме світові ціни залишаються найбільшим стримувальним фактором для відновлення прибутковості виробництва.

У 2024 році очікується зростання рівня рентабельності для всіх видів зернових та олійних культур. За умови, що ситуація з безпекою та експортом морським транспортом не ускладниться і ситуація на західних кордонах стабілізується.

У 2024 році очікується зниження врожайності приблизно на 4-5%.

Збільшується вартість елеваторних послуг через підвищення цін на електроенергію. Крім того, очікується незначне підвищення орендної плати за землю – приблизно на 5% до $125/га через відкриття ринку землі для юридичних осіб.

Серед зернових мінімальна прибутковість буде у пшениці, тоді як кукурудза та ячмінь, ймовірно, залишаться збитковими.

Очікується, що всі види олійних культур стануть прибутковими. Якщо цей позитивний прогноз виправдається, очікуваний рівень рентабельності за результатами цього року все одно буде удесятеро нижчим, ніж у період до повномасштабного вторгнення.