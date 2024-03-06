Расмуссен розкритикував канцлера Німеччини за нерішучість

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за нерішучість.

По під час війни в Україні світу потрібні глави держав, які діють більш впевнено. Про це пише Spiegel.

"Нам потрібен набагато більш рішучий німецький уряд. Канцлер Шольц занадто повільний, занадто нерішучий. Він не схожий на лідера", - сказав Расмуссен.

Він не розуміє, чому Німеччина досі не передала Україні далекобійні ракети Taurus. Расмуссен вважає, що держави Європи мають перейти на військову економіку та надати Україні всю необхідну зброю.

"Ми повинні нарешті усвідомити серйозність ситуації. путін не відступить, особливо до виборів у США", - сказав колишній генсек НАТО.

Расмуссен додав, що Україну потрібно якомога швидше запросити до вступу у НАТО.

"Я не знаю, чи відбудеться це на саміті НАТО в липні. Але я хотів би заперечити аргумент, що неможливо розпочати процес вступу, поки в Україні триває війна", - вказав він.

Taurus - сімейство німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "повітря-поверхня" великої дальності. Ракета призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей. Дальність польоту таких ракет - щонайменше 500 км.