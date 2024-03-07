Конгресмени США звернулися до Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS

Група конгресменів Сполучених Штатів Америки від Демократичної і Республіканської звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом передати Україні ракети ATACMS.

Про це повідомив народний депутат України Єгор Чернєв.

Йдеться про ракети дальністю на майже 300 км, написав Чернєв.

"Група конгресменів від обох партій після зустрічі з нашою делегацією в Мюнхені за нашим проханням звернулася до глави Пентагону із закликом передати Україні ракети ATACMS", - повідомив нардеп.

"Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца (канцлер Німеччини Олаф Шольц. - Gazeta.ua) не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити", - заявив нардеп.

"Підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон", - сказав Чернєв.