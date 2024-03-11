ЄК: росія є загрозою для всієї Європи

росія є загрозою не тільки для України, а й для всієї Європи, необхідно діяти і посилювати оборонні спроможності, прокоментував виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс представлення першої в історії ЄС оборонно-промислової стратегії.
"Насамперед, чітко зрозуміло, що росія є загрозою не тільки для України, а й для всієї Європи. Взагалі, це нова сфера (оборонна - ІФ-У) для Європейського Союзу, адже ЄС зароджувався як мирний проєкт щоб не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову. На жаль, війна в Європі зараз реальність, і у відповідь ми повинні діяти і посилювати оборонні спроможності", - сказав він в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі національного телемарафону в неділю.
Домбровскіс зазначив, що в цьому пакеті Україну розглядають як партнера, а її оборонну промисловість буде включено в ланцюжок постачання ЄС. Він додав, що Україна може зробити цінний внесок у європейську індустрію.
Нагадаємо, 5 березня європейська комісія презентувала першу в історії існування Європейського союзу Європейську оборонно-промислову стратегію, яка передбачає поступову інтеграцію українського військово-промислового комплексу в європейський.
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