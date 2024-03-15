Співробітництво України і ЄС в рамках EDIS буде корисним для якісного переозброєння ЗСУ

Співробітництво України і ЄС в рамках Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS) буде корисним для якісного переозброєння ЗСУ.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

Європейська оборонно-промислова стратегія, яку нещодавно було розроблено і оприлюднено, передбачає активну взаємодію з Україною.

"Сьогодні в ЗСУ експлуатується величезний "зоопарк" техніки, - каже "Апострофу" військовий оглядач Михайло Жирохов. - Наприклад, в армії присутні танки "Челенджер", "Абрамс", "Леопард", Т-64, Т-80 та інші. Використовується 30-40 видів бронеавтомобілів, виділених різними державами. Звичайно, така різноманітність породжує великі проблеми з обслуговуванням та ремонтом техніки. Тому після війни армія потребуватиме повного переозброєння".

На думку оглядача, у післявоєнний період Україні потрібно буде визначитися з основними зразками воєнної техніки, які будуть стояти на озброєнні ЗСУ, і налагодити масовий випуск цієї техніки, боєприпасів до неї, побудувати центри з їх обслуговування, виробництва запчастин, підготовки персоналу тощо.

Таке масштабне переозброєння, звичайно, принесе немалі прибутки компаніям-виробникам. Саме тому уже сьогодні між провідними європейськими і американськими фірмами точиться конкурентна боротьба за те, щоб саме їхня продукція стала основою для переозброєння українського війська.

"Провідні європейські компанії - німецький Rheinmetall, шведський Saab та інші зараз активно вивчають український ОПК, щоб визначити можливості для інвестицій у виробництво", - каже у розмові з виданням військовий експерт Валентин Бадрак.

Звичайно, за його словами, перш ніж починати будівництво, потрібно вирішити цілий ряд складних питань, зокрема проблеми фізичного захисту підприємств, підготовки персоналу тощо. Проте, підкреслив Валентин Бадрак, це не відлякує виробників, оскільки вони вважають Україну перспективним ринком для своєї продукції.