Нафтогаз: Україна продовжила дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних сховищах

Україна продовжила до 1 квітня 2025 року дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних сховищах. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"Одна з наших ключових цілей на 2024 рік – збільшити обсяг газу, який іноземні енергетичні компанії зберігають в українських підземних сховищах. Тому було ухвалено рішення залишити тарифи незмінними", – прокоментував голова Нафтогазу Олексій Чернишов.
Минулого року вдалося залучити для зберігання у ПСГ 2,5 млрд кубометрів газу іноземних партнерів.
Українські ПСГ для зберігання газу в режимі "митний склад" використовують понад 160 іноземних енергокомпаній із 32 країн світу.
Укртрансгаз уже розпочав підготовку до початку сезону активного закачування газу, що стартує у квітні цього року. Компанія проводить планово-попереджувальні заходи, технологічне обслуговування та діагностування основного та допоміжного обладнання.
З 1 липня 2022 року встановлений тариф (без ПДВ) Укртрансгазу на зберігання становить 0,4 грн за 1000 кубометрів на добу, на закачування – 243,5 грн 1000 кубометрів на добу, на відбір – 253 грн за 1000 кубометрів на добу.
"Попри те, що сезон закачування газу ще не розпочався, вже є компанії, які передають на зберігання своє паливо до українських ПСГ", – підтвердив Чернишов.
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