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Грем: Україна має стати членом НАТО

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав ідею членства України у НАТО як країни з найкращим бойовим досвідом.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на зустрічі з журналістами у Києві.

"Україна має стати членом НАТО.

Мій сигнал для НАТО: я поважаю вас, союзники, але жоден з вас не вміє вести війну так, як Україна", – наголосив Грем.

Він наголосив, що зараз Україна має найкращий бойовий досвід і при цьому здатна використовувати новітню зброю на рівні, який перевищує очікування.

"Якщо би мені довелося обирати людей, з якими разом піти на війну, то ви б були на верхній позиції цього чортового списку! І це не ляпас тим нашим союзниками, з ким ми були в Іраку чи Афганістані, просто ви зараз маєте найкращий бойовий досвід і здатні використати новітню зброю, яку вам надали, на рівні, який перевищує наші очікування", – заявив сенатор.

НАТО, Грем
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