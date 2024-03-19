Грем: Україна має стати членом НАТО

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав ідею членства України у НАТО як країни з найкращим бойовим досвідом.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на зустрічі з журналістами у Києві.
"Україна має стати членом НАТО.
Мій сигнал для НАТО: я поважаю вас, союзники, але жоден з вас не вміє вести війну так, як Україна", – наголосив Грем.
Він наголосив, що зараз Україна має найкращий бойовий досвід і при цьому здатна використовувати новітню зброю на рівні, який перевищує очікування.
"Якщо би мені довелося обирати людей, з якими разом піти на війну, то ви б були на верхній позиції цього чортового списку! І це не ляпас тим нашим союзниками, з ким ми були в Іраку чи Афганістані, просто ви зараз маєте найкращий бойовий досвід і здатні використати новітню зброю, яку вам надали, на рівні, який перевищує наші очікування", – заявив сенатор.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023