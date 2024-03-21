ЄС продовжить підтримувати енергетичний сектор України

Європейський Союз підкреслив свою рішучість продовжувати підтримувати енергетичний сектор України, в тому числі шляхом доставки необхідних енергетичних товарів, обладнання, а також сприяння підвищення енергоефективності та прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії.

Про це йдеться в спільному пресрелізі за підсумками 9-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що Рада асоціації відзначила виконання Україною всіх технічних вимог для завершення процесу синхронізації української та європейської енергосистем та набуття повноправного членства в ENTSO-E.

«ЄС підкреслив свою рішучість продовжувати підтримувати енергетичний сектор України, в тому числі шляхом доставки необхідних енергетичних товарів, обладнання та екстреної допомоги, а також сприяння транскордонній торгівлі електроенергією, підвищення енергоефективності та прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії. ЄС продовжить свою гуманітарну допомогу та допомогу у сфері цивільного захисту в Україні», - йдеться в пресрелізі.

Окрім того, Рада асоціації привітала інтерес України до участі в політиці ЄС, а також підписання Угоди про співпрацю у сфері охорони здоров’я між Європейською Комісією та Міністерством охорони здоров’я України.