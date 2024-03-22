Синєгубов: “Санітарна зона” з росією й буде створена за рахунок території рф

Якщо “санітарна зона” з росією й буде створена, то не за рахунок української території.

Так начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував на брифінгу слова володимира путіна, передає кореспондент Укрінформу.

"Мова, напевно, йде про те, що "санітарна зона" саме на нашій території, за рахунок наших земель. Він (володимир путін – ред.) це промовив. Я не буду коментувати ці розмови. Ми моніторимо безпекову або військову ситуацію, яка в нас на всіх лініях кордону, постійно, для того, щоб вживати заходів оперативно, повідомляти, надавати інформацію нашим військовим, щоб оперативно протидіяти. Від себе: якщо буде така "санітарна зона", то вона буде, звичайно, не на нашій території, а на території рф", - сказав Синєгубов.

За його словами, зараз скупчення російських військ на кордоні немає. На Куп’янсько-Лиманському напрямку, як і в попередні місяці, перебуває приблизно 40 тис. військ, які ведуть бойові дії.

На Куп’янському росіяни не припиняють активні дії, паузи бувають на день чи кілька днів - для відновлення боєздатності підрозділів. Більшість штурмів відбуваються в районі Синьківки, біля Табаївки - значно менше, зазначив начальник ОВА.

“На Лиманському напрямку ситуація більш стабільна, таких активних наступальних дій ворог не проводить. На півночі Харківської області активності ворога не спостерігається, крім того, що він обстрілює наші населені пункти”, - сказав він.