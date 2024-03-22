Негаммер: Австрія не підтримує пропозицію передати прибутки від заморожених російських активів на закупівлю зброї для ЗСУ

Уряд Австрії не підтримає пропозицію передати прибутки від заморожених російських активів на закупівлю зброї для української армії.

Про це заявив австрійський канцлер Карл Негаммер на брифінгу у Брюсселі.

За його словами, доходи від заморожених росактивів мають використовуватись лише для фінансування відновлення України.

«Для нас, нейтральних країн, важливо, щоб гроші, на які ми даємо свою згоду, не витрачалися на зброю та боєприпаси. Спочатку ми говорили про інвестування у відновлення України, тому я думаю, що це розумна пропозиція», – сказав Негаммер.

Австрійський канлцер додав, що лідери європейських країн та керівництво ЄС продовжують обговорювати це питання.