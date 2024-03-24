На ТОТ росіяни вербують вихованців місцевих інтернатів

На тимчасово окупованій Луганщині представники слідчого комітету рф агітують вихованців інтернатів вступати до профільних навчальних закладів та обіцяють працевлаштування в росії.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Представники слідчого комітету рф проводять бесіди зі співробітниками будинків-інтернатів та їхніми вихованцями у так званій «лнр», агітуючи підлітків вступати на навчання до відповідних закладів», - написав Лисогор.

Зазначається, що загарбники готують підлітків працювати в «системі» з дитинства. Згодом їм обіцяють розподілення у різні регіони росії.

Лисогор додав, що в рф готують зміни до законодавства, які дозволять примусово мобілізувати якомога більше чоловіків саме з окупованих територій. Зокрема, передбачається анулювання всіх документів, що надавали відтермінування. Ця норма закону діятиме виключно у захоплених регіонах.