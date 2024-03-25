Маккол: Джонсон планує подати на голосування законопроект щодо фінансування допомоги Україні після Великодня

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує подати на голосування законопроект щодо подальшого фінансування допомоги Україні після католицького Великодня. Про це в інтерв'ю CBS News заявив голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол.

Маккол сказав, що в Конгресі продовжується робота над законопроєктом щодо допомоги Україні. За його словами, спікер Джонсон зобов'язаний поставити його на голосування після Великодня, що припадає на 31 березня.

"Я хотів би, щоб це було зроблено якомога швидше. Я вважаю, що ситуація в Україні складна. Лінія фронту - це - ми не можемо - якщо ми програємо в Україні, як Афганістан, і програємо Путіну, дозволити йому, знаєте, захопити Україну і Молдову, Грузію і кинути наших союзників, як ми зробили в Афганістані. Це зробить Сполучені Штати слабшими чи сильнішими? Я думаю, що слабшими", - наголосив Маккол.

На запитання ведучої, чи можуть члени палати проголосувати допмомогу Україні 9 квітня, коли повернуться з канікул, конгресмен-республіканець лише сказав, що вважає за необхідне зробити це "якнайшвидше".