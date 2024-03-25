МВФ опублікував прогноз економіки України до 2027 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував прогноз економіки України, в якому приділяється особлива увага динаміці заробітної плати та інфляції.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Міжнародного валютного фонду.
Аналітики МВФ очікують, що після спаду, спричиненого воєнними діями, економіка України почне поступово відновлюватися. При цьому очікується поступове підвищення номінальних заробітних плат починаючи з 2025 року.
Прогноз із зарплат
Згідно з прогнозом МВФ, середня номінальна заробітна плата в Україні зросте на 15,9% у 2025 році, на 13,3% у 2026 році та на 10,5% у 2027 році.
Прогноз щодо інфляції
Інфляція в Україні, яка у 2023 році склала 12,9%, найближчими роками продовжить сповільнюватися.
МВФ прогнозує такі показники інфляції:
Співвідношення зростання заробітної плати та інфляції
Прогноз МВФ показує, що очікується зростання реальних заробітних плат (з поправкою на інфляцію).
Співвідношення зростання споживчих цін та збільшення реальних доходів буде наступним:
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