З 1 квітня завозити гум допомогу до України буде можливо тільки через Автоматизовану систему реєстрації

З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України буде можливо тільки з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

31 березня завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації.

У Мінсоцполітики зазначають, що ці зміни впроваджуються для того, щоб зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарки зручнішою та прозорішою для всіх: для фондів і волонтерів, для організацій та інституцій, які отримують допомогу, і для держави. Цифровий механізм дозволить позбутись паперів, а, значить, і зловживань під час завезення та розподілу гуманітарної допомоги. А ще – дасть можливість фондам та громадським організаціям зберігати всю історію завезення гуманітарної допомоги в одному місці.

"Нові правила завезення гуманітарної допомоги в першу чергу важливі, щоб гуманітарна допомога точно доходила до тих, кому вона дійсно потрібна. Цифрова система дозволить бачити весь рух гуманітарки від потрапляння її до України до розподілу. Також система допоможе відслідковувати, що планується до завезення, впливати на цей процес через збір інформації про реальні потреби в допомозі, запобігати задвоєнню допомоги та спрямовувати її туди, де в цьому є найбільша потреба. Наприклад, типовою є ситуація, коли в одну й ту саму громаду різні організації завозять схожу допомогу, а інші громади залишаються з незакритою потребою", - наголосила голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Вона зауважила, що цифровізація процесу ввезення та обліку гуманітарної допомоги – це якісний запобіжник розкраданням та зловживанням в цій сфері.

"Ми не правоохоронний орган, але відповідаємо за політику у сфері гуманітарної допомоги і тому створюємо зручні для всіх інструменти, щоб таких ситуацій не було", – додала очільниця відомства.

З моменту запуску цифрової системи https://good.gov.ua/ до офіційного Реєстру отримувачів гуманітарної допомоги приєдналось більше ніж 8 тисяч отримувачів. Усі ці організації можуть легально завозити гуманітарну допомогу. За час роботи цифрового механізму у системі було сформовано понад 18 тисяч записів про вантажі та 12,5 тисяч декларацій.

За словами заступника міністра соціальної політики Назара Танасишина, останні 4 місяці відбувалося вдосконалення цифрової системи і тісна комунікація з волонтерами.

"Загалом, ми підходимо до вирішення проблем у сфері гуманітарної допомоги стратегічно. Вже кілька місяців працює робоча група із числа волонтерів, з якою ми спільно напрацьовуємо шляхи вирішення болючих питань", – підкреслив він.

У Мінсоцполітики нагадують, що до 1 квітня ще діє перехідний період. Він передбачає, що отримувачі гуманітарної допомоги (фонди, громадській організації та інші установи) можуть обирати один із двох варіантів завезення та обліку гуманітарної допомоги – паперовий або цифровий.