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У Міненерго відповіли, чи будуть в Україні блекаути

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Наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів російської федерації.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Гринчук наголосила, що станом на зараз Україна здатна збалансувати систему і забезпечити її стабільну роботу.

"Але ми не знаємо планів ворога, якими будуть подальші атаки, якими будуть наслідки. На жаль, це залежить зараз не від нас, а від планів ворога", - зауважила заступниця міністра енергетики.

Нагадаємо, російські терористи останнім часом посилили удари проти України. Ворог активно застосовує безпілотники та ракети різних типів. Як приклад, лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж ворог обстріляв об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Міненерго, Гринчук, блекаут
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