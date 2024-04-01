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Дія: В Україні визначено Алгоритм отримання статусу та отримання пенсії за інвалідністю

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В Україні визначено Алгоритм отримання статусу та отримання пенсії за інвалідністю. Для цього потрібно виконати кілька кроків.

Про це йдеться на порталі "Дія".

Оформлення інвалідності

Щоб отримати статус людини з інвалідністю в Україні, потрібно виконати кілька кроків, які регулюються Постановою Кабінету Міністрів України №1317 та Інструкцією МОЗ №561 .

Насамперед особа повинна звернутися до сімейного лікаря, щоб пройти комплексний медогляд. Він зробить запис у медичну картку та надасть форму 088/о. Вона є направленням на медико-соціальну експертизу.

Далі громадянин проходить комісію (МКК). Цей орган визначає, чи має право особа на інвалідність.

Наступним кроком є МСЕК, ця комісія, своєю чергою, встановлює інвалідність та розробляє план лікування/реабілітації громадянина. Також цей орган визначає:

  • групу інвалідності;
  • обставини набуття інвалідності;
  • момент набуття інвалідності.

Далі потрібно зробити копії документів, виданих МСЕК. Йдеться про довідку із затвердженням інвалідності та планом реабілітації. Отримані копії потрібно надіслати в наступному порядку:

  • Індивідуальна програма реабілітації та витяг з акта огляду комісії зі втрати професійної працездатності надається місцевому органу державного соціального страхування.
  • Витяг з акта огляду комісії протягом 3 днів після отримання необхідно надіслати до закладу, де особа з інвалідністю зареєстрована як одержувач пенсії чи соцдопомоги.
  • Окремо індивідуальна програма реабілітації має бути направлена до лікувального закладу та соціального захисту населення за місцем проживання.

Також особа зобов'язана повідомити свого роботодавця про встановлену групу інвалідності. Якщо громадянина зовсім позбавили працездатності, він має надати відповідні документи.

Які в Україні виплати з інвалідності

Виплати за інвалідністю безпосередньо залежать від вікових категорій. Нині це співвідношення таке:

  • особи з інвалідністю І групи мають 100% пенсії за віком;
  • ІІ групи - 90%;
  • III групи - 50%.

Уряд встановив мінімальний розмір виплат, які можуть одержати українці з інвалідністю. Нині ці пенсії такі:

  • для осіб з інвалідністю І групи - 2 760 гривень;
  • непрацюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп - 2 520 гривень;
  • працюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп - 2 093 гривень.
Дія, пенсії, інвалідність
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