Дія: В Україні визначено Алгоритм отримання статусу та отримання пенсії за інвалідністю

В Україні визначено Алгоритм отримання статусу та отримання пенсії за інвалідністю. Для цього потрібно виконати кілька кроків.
Про це йдеться на порталі "Дія".
Оформлення інвалідності
Щоб отримати статус людини з інвалідністю в Україні, потрібно виконати кілька кроків, які регулюються Постановою Кабінету Міністрів України №1317 та Інструкцією МОЗ №561 .
Насамперед особа повинна звернутися до сімейного лікаря, щоб пройти комплексний медогляд. Він зробить запис у медичну картку та надасть форму 088/о. Вона є направленням на медико-соціальну експертизу.
Далі громадянин проходить комісію (МКК). Цей орган визначає, чи має право особа на інвалідність.
Наступним кроком є МСЕК, ця комісія, своєю чергою, встановлює інвалідність та розробляє план лікування/реабілітації громадянина. Також цей орган визначає:
Далі потрібно зробити копії документів, виданих МСЕК. Йдеться про довідку із затвердженням інвалідності та планом реабілітації. Отримані копії потрібно надіслати в наступному порядку:
Також особа зобов'язана повідомити свого роботодавця про встановлену групу інвалідності. Якщо громадянина зовсім позбавили працездатності, він має надати відповідні документи.
Які в Україні виплати з інвалідності
Виплати за інвалідністю безпосередньо залежать від вікових категорій. Нині це співвідношення таке:
Уряд встановив мінімальний розмір виплат, які можуть одержати українці з інвалідністю. Нині ці пенсії такі: