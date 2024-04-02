Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Мінфін: З початку повномасштабної війни українські банки видали доступних кредитів на суму 200,1 млрд грн

154

З початку повномасштабної війни українські банки видали 49 940 доступних кредитів за програмою “5-7-9%” на суму 200,1 млрд грн. При цьому 37 262 кредити на загальну суму 101,8 млрд грн були видані державними банками.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Станом на 1 квітня поточного року розподіл кредитів був наступним:

  • Інвестиційні проєкти отримали фінансування у розмірі 16,07 млрд грн;
  • На підтримку оборотного капіталу було спрямовано 56,52 млрд грн;
  • Сільськогосподарські товаровиробники скористалися кредитами на суму 36,97 млрд грн;
  • Для переробки сільськогосподарської продукції було виділено 11,56 млрд грн;
  • На реалізацію антивоєнних заходів було надано 57,44 млрд грн;
  • В регіонах з високим воєнним ризиком було здійснено кредитування на 8,49 млрд грн.

Загалом, за час дії програми, загальна сума виданих кредитів за програмою "5-7-9%" досягла 289,7 млрд грн, що складає 84 762 окремих кредитів. При цьому лише за минулий тиждень було видано 682 кредити на суму 2,6 млрд грн.

За три місяці 2024 року програмою скористалися 5 798 підприємців і отримали кредити на суму 22,8 млрд грн. З них - 11,4 млрд гривень профінансували державні банки.

У Мінфіні нагадують, що наприкінці 2023 року уряд України вніс зміни до порядків надання державної фінансової підтримки в межах програми "5-7-9%", метою яких стало розширення можливостей для підприємців отримувати державну допомогу.

Передусім, було знято обмеження щодо отримання підтримки для певних категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Крім того, у рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом Програма "5-7-9%" тепер зосереджуватиметься виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.

Також наприкінці минулого року відбувся офіційний запуск нової програми "Доступний факторинг", яка покликана забезпечити мікро-, малий та середній бізнес необхідним оборотним капіталом.

У зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів, протягом останніх п'яти місяців держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", що призвело до накопичення боргу.

Загальна сума боргу на початку цього року досягла 7 мільярдів гривень, а оскільки сума переказаного першого траншу склала 1,6 мільярда гривень, тобто держава погасила майже 23 % боргу.

Мінфін, кредити
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 2 апреля 2024
Понедельник, 1 апреля 2024
Воскресенье, 31 марта 2024
Суббота, 30 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023