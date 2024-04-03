Уряд затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України

Уряд України затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та іншим групам населення у 2024 році.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Йдеться про осіб, на яких поширюється дія законів Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань.
Так, до 24 серпня 2024 року разову грошову виплату мають отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.
Таким чином, розміри для зазначених груп населення складають:
Водночас виплати у розмірі 650 гривень призначені:
Учасникам війни та колишнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень.