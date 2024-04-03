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Уряд затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України

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Уряд України затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам та іншим групам населення у 2024 році.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про осіб, на яких поширюється дія законів Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань.

Так, до 24 серпня 2024 року разову грошову виплату мають отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Таким чином, розміри для зазначених груп населення складають:

  • І групи – 3,1 тис. гривень;
  • II групи – 2, 9 тис. гривень;
  • III групи – 2,7 тис. гривень;
  • Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків будуть призначені виплати у розмірі 1 тис. гривень.
  • Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3,1 тис. гривень.

Водночас виплати у розмірі 650 гривень призначені:

  • членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;
  • дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Учасникам війни та колишнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень.

Мельничук
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