У ПФУ нагадали пенсіонерам, про які зміни у житті потрібно обов'язково інформувати, щоб не втратити виплати

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та ст. 16 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсіонери зобов’язані протягом 10 днів сповістити ПФУ, якщо вони змінили місце проживання або паспортні дані.

Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Пенсіонери зобов’язані протягом 10 днів повідомити ПФУ про те, що вони:

отримали ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримали новий паспорт у разі втрати старого;

змінили прізвище;

отримали новий ІПН;

змінили місце постійної реєстрації;

вийшли на роботу;

звільнилися з роботи.

Річ у тім, що інформація про зміну персональних даних потрібна для коректного заповнення документів.

Відомості про адресу постійного проживання мають значення, оскільки пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А на основі даних про працевлаштування та звільнення з роботи розраховується розмір пенсії.

Поінформувати Пенсійний фонд можна:

звернувшись особисто до найближчого сервісного центру.

подавши заяву в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Для сповіщення онлайн потрібно: