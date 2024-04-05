Кулеба: Наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги протягом п'яти років. Його цитує Радіо Свобода.

"Зараз НАТО намагається зібрати $500 млн на рік на пакет допомоги. Тобто за нинішньої моделі фінансування – шансів у цієї ініціативи нуль, бо вони $500 млн не можуть зібрати, а так їм треба буде $20 млрд збирати [на рік]. За нинішньої моделі", – сказав він.

Проте, за словами Кулеби, якщо вдасться вирахувати форму участі кожного в обов’язковому порядку у фінансуванні, "тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію".

Ідея Столтенберга полягає в тому, щоб країни НАТО надавали допомогу Україні колективно.

"<...> Зараз ситуація яка – коли Єнс каже, що 90% допомоги Україні йде з країн НАТО – це правда. А якщо взяти список країн НАТО, то ці дев’яносто відсотків розподіляються між ну дуже-дуже маленькою кількістю союзників", – зауважив Кулеба.