Кулеба: Наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги протягом п'яти років. Його цитує Радіо Свобода.
"Зараз НАТО намагається зібрати $500 млн на рік на пакет допомоги. Тобто за нинішньої моделі фінансування – шансів у цієї ініціативи нуль, бо вони $500 млн не можуть зібрати, а так їм треба буде $20 млрд збирати [на рік]. За нинішньої моделі", – сказав він.
Проте, за словами Кулеби, якщо вдасться вирахувати форму участі кожного в обов’язковому порядку у фінансуванні, "тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію".
Ідея Столтенберга полягає в тому, щоб країни НАТО надавали допомогу Україні колективно.
"<...> Зараз ситуація яка – коли Єнс каже, що 90% допомоги Україні йде з країн НАТО – це правда. А якщо взяти список країн НАТО, то ці дев’яносто відсотків розподіляються між ну дуже-дуже маленькою кількістю союзників", – зауважив Кулеба.
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