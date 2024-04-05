Корецький: Укрнафта отримала чистий прибуток у розмірі 23,6 млрд грн

За підсумками діяльності у 2023 році ПАТ Укрнафта отримало чистий прибуток 23,6 млрд грн. Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, незалежний аудит звітності завершено Grant Thornton Ukraine 3 квітня. Дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років.

Затверджений Кабінетом міністрів фінансовий план Укрнафти на 2024 рік передбачає чистий дохід на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток - 18 млрд грн.

2024 року компанія планує розпочати буріння 30 нових свердловин, закупити обладнання для інтенсифікації видобутку, інвестувати в оновлення мережі.

Укрнафта - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі.