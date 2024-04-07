ЦНС: окупанти не можуть відновити повноцінну роботу дитсадків на ТОТ

російські окупанти не можуть відновити повноцінну роботу дитсадків на окупованих територіях, використовуючи більшість приміщень для розміщення особового складу військовослужбовців, повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях досі повноцінно не працюють дитячі садки. Через виїзд кадрів, небажання місцевих співпрацювати та загальний відтік населення дитсадки або не працюють, або працюють обмежену кількість днів чи півдня", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що більшість приміщень дитсадків ворог використовує для розміщення свого особового складу.
"Таким чином, ціла галузь дошкільної освіти фактично паралізована. Гауляйтери через низький фаховий рівень не можуть налагодити життя в регіоні і єдиним варіантом не повернення життєдіяльності є неодмінна деокупація", - додали в Центрі.
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