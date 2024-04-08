В Україні хочуть включити чоловіків та жінок у віці від 18 до 60 років до єдиного реєстру військовозобов'язаних

В Україні пропонують включити чоловіків та жінок у віці від 18 до 60 років до єдиного реєстру військовозобов'язаних.
Про це йдеться у законопроекті №10062, який вже підписав очільник держави Володимир Зеленський.
Стаття 13 закону №10062 передбачає, що органи державної влади подають дані до реєстру про всіх громадян України віком від 18 до 60 років, зокрема чоловіків та жінок.
Однак далі у законі уточнюється, що операторами реєстру виступають Міноборони, Генштаб ЗСУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки. Ці установи матимуть змогу видаляти дані про громадян, які не є військовозобов'язаними.
"Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, подають шляхом електронної взаємодії Держателю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років", - йдеться у законі, який підписав очільник держави.
Реєстр військовозобов'язаних буде наповнюватися даними, отриманими з інших інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз даних. Також інформацію можуть вносити держателі/розпорядники державних органів.
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