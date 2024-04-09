Джанет Єллен: Під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну.
Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє Sky News.
Америка стурбована тим, що китайські компанії підтримують Росію у її військовому вторгненні в Україну.
Єллен, яка зустрілася в понеділок з головою центрального банку Китаю Пан Гуншенем, попередила, що будь-які банки, які сприяють продажу військових товарів або товарів подвійного призначення росії, можуть зіткнутися з санкціями США.
"Я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР [Китайській Народній Республіці], не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", – сказала вона.
Відповідаючи на запитання про її попередження, речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що США не повинні "оббріхувати або атакувати нормальні міждержавні відносини між Китаєм і росією і не повинні завдавати шкоди законним правам та інтересам Китаю і китайських підприємств".
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