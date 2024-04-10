Боррель: росія повинна залишити Запорізьку АЕС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після дронової атаки на Запорізьку атомну електростанцію заявив, що росія повинна залишити ЗАЕС.

Про це Боррель написав у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Боррель зазначив, що безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС збільшує ризик небезпечної ядерної аварії, і такі атаки потрібно припинити.

Він висловив повну підтримку гендиректору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі та самій МАГАТЕ.

"росія має вийти із Запорізької АЕС", – зажадав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 7 квітня Гроссі заявив про щонайменше три прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС у неділю.