Лубінець: росія проігнорувала пропозицію обміняти полонених католиків і мусульман

Україна стала ініціатором обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками. Водночас рф не відповіла на пропозицію.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Зазначено, що ініціативу запропонували з нагоди того, що мусульмани відзначатимуть закінчення посту – Ураза-Байрам. До того ж 31 березня католики відзначали Великдень.
За словами Лубінця, пропонована формула обміну – 1 до 4, в який кількість повернутих полонених росії перевищувала б кількість повернутих з українського боку.
У переліку, який запропонувала Україна до обміну – 1 католик і 146 мусульман. Водночас ці списки рф проігнорувала.
«Навіть послання Папи Римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою “всіх на всіх”, ні за інших умов. Попри таку нерозумну поведінку російської сторони, Україна висловлює свою готовність до здійснення обміну “всіх на всіх” з нагоди відзначення православного Великодня», – наголосив Лубінець.
Також з цією пропозицією омбудсман звернувся до уповноваженої з прав людини у рф тетяни москалькової.
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