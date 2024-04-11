Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

22% українців підтримують ідею проведення виборів в Україні до завершення війни, - опитування

150

У березні 2024 року 22% опитаних українців підтримали ідею проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни.

У вересні 2023-го цей показник становив 15%, повідомляє соціологічна група "Рейтинг".

59,5% респондентів проти ідеї проведення загальнонаціональних виборів. У вересні 2023-го цей показник становив 63,8%.

18,4% опитаних сказали, що їм складно відповісти.

45,2% респондентів заявили, що вибори під час війни роз'єднають суспільство. 11,9% мають протилежну думку. 26,1% вважають, що вибори не вплинуть на згуртованість українського суспільства.

42% громадян вважають, що зміна влади буде перешкоджати перемозі над Росією. 13% сказали, що зміна влади сприятиме перемозі. 22,1% респондентів відповіли, що оновлення влади не вплине на перемогу у війні.

Опитування проводилось із 21 до 27 березня 2024 року в межах програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2020 респондентів від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки не перевищує 2,3%, але додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії рф.

опитування, вибори
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 11 апреля 2024
Среда, 10 апреля 2024
Вторник, 9 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023