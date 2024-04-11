22% українців підтримують ідею проведення виборів в Україні до завершення війни, - опитування

У березні 2024 року 22% опитаних українців підтримали ідею проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни.

У вересні 2023-го цей показник становив 15%, повідомляє соціологічна група "Рейтинг".

59,5% респондентів проти ідеї проведення загальнонаціональних виборів. У вересні 2023-го цей показник становив 63,8%.

18,4% опитаних сказали, що їм складно відповісти.

45,2% респондентів заявили, що вибори під час війни роз'єднають суспільство. 11,9% мають протилежну думку. 26,1% вважають, що вибори не вплинуть на згуртованість українського суспільства.

42% громадян вважають, що зміна влади буде перешкоджати перемозі над Росією. 13% сказали, що зміна влади сприятиме перемозі. 22,1% респондентів відповіли, що оновлення влади не вплине на перемогу у війні.

Опитування проводилось із 21 до 27 березня 2024 року в межах програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2020 респондентів від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки не перевищує 2,3%, але додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії рф.