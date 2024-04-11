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ДТЕК: Будівництво «зелених» електростанцій допоможе Україні забезпечувати людей світлом поки росія атакує енергосистему

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В умовах обстрілів енергосистеми ДТЕК хоче й надалі будувати електростанції, що виробляють електроенергію з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), щоб забезпечувати людей електроенергією. Про це в інтерв'ю американському виданню Politico заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Будівництво більшої кількості «зелених» електростанцій допоможе Україні надалі забезпечувати людей світлом поки росія атакує енергосистему країни», – цитує видання слова Тімченка.

Водночас він пояснив, що інвестиційні ризики, пов’язані з війною, призвели до того, що енергетичні компанії не можуть отримати доступ до капіталу та можливість страхування нових проєктів. Через це компанії не в змозі будувати великі сонячні чи вітрові електростанції.

Він підкреслив, що відновлення теплових електростанцій, які зазнали суттєвих пошкоджень та руйнувань після обстрілів – є важливим завданням, але для майбутньої стабільності енергосистеми необхідно вкладати інвестиції у вітрові та сонячні електростанції.

ДТЕК, Тімченко
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