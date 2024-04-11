ДТЕК: Будівництво «зелених» електростанцій допоможе Україні забезпечувати людей світлом поки росія атакує енергосистему

В умовах обстрілів енергосистеми ДТЕК хоче й надалі будувати електростанції, що виробляють електроенергію з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), щоб забезпечувати людей електроенергією. Про це в інтерв'ю американському виданню Politico заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
«Будівництво більшої кількості «зелених» електростанцій допоможе Україні надалі забезпечувати людей світлом поки росія атакує енергосистему країни», – цитує видання слова Тімченка.
Водночас він пояснив, що інвестиційні ризики, пов’язані з війною, призвели до того, що енергетичні компанії не можуть отримати доступ до капіталу та можливість страхування нових проєктів. Через це компанії не в змозі будувати великі сонячні чи вітрові електростанції.
Він підкреслив, що відновлення теплових електростанцій, які зазнали суттєвих пошкоджень та руйнувань після обстрілів – є важливим завданням, але для майбутньої стабільності енергосистеми необхідно вкладати інвестиції у вітрові та сонячні електростанції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023