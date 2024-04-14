Експерт: Через атаки рф по об'єктах енергетики в Україні зростає попит на бензин

Через масовані атаки армії рф по об'єктах енергетики в деяких регіонах України зростає попит на бензин. Втім, він може й надалі зростати. Про це в коментарі ЗМІ розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Додатковий попит на бензин в певних регіонах (Харків, Одеса) вже є. Власники мереж заправних станцій підтверджують, що з цими обстрілами по енергетиці реалізація у них зросла. Якщо відключення електрики будуть глобальними та підуть по всіх регіонах, звичайно, що цей попит буде набагато більший", – наголошує експерт.

Куюн наголошує, що підвищений попит не призведе до здорожчання палива. Адже на ціну впливає дефіцит, якого в Україні немає. Не впливатиме на вартість і протести на українсько-польському кордоні.

"Навпаки є постійний профіцит – пального більше, ніж нам потрібно. Відповідно, цінам нема через що зростати", – каже експерт.