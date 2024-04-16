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Дуда визнав, що проблему блокування кордону з Україною самостійно Польща не вирішить

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Польща не зможе самостійно вирішити проблему заборони на українську агропродукцію і блокади кордону польськими фермерами, тому необхідне політичне рішення з боку Європейського Союзу, заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю LRT.

Дуда нагадав, що саме Брюссель ухвалив рішення зняти обмеження на імпорт продуктів харчування з України до ЄС, що мало наслідки за межами України, зокрема й у Польщі.

"Ми - переважно аграрна країна, і раптом наш ринок затоплений гігантськими кількостями сільськогосподарської продукції з України, яка, як відомо, є світовою державою в сільському господарстві (...) Це справді проблема для наших фермерів, бо продукти з України дешевші, і це руйнує місцеві ринки. Наш ринок набагато менший, ми вдвічі менші за Україну", - сказав він.

Президент звернув увагу на те, що промисловим сільським господарством України керують великі компанії із Західної Європи та США. "Якщо ми сьогодні подивимося на власників більшої частини землі, то це не українські компанії", - вказав Дуда.

Він пояснив, що польські фермери, які інвестували власні кошти у ферми, захищаються від дешевої української агропродукції, оскільки вона для них "різко згубна".

При цьому він запропонував не плутати допомогу поляків українським біженцям і перспективу вступу України до Європейського Союзу, вказавши на політичний бік цього процесу.

"У цій сфері у нас є проблема експорту української сільськогосподарської продукції. По суті, вона є політичним питанням, яке, звичайно, зачіпає простих людей, простих фермерів", - сказав Дуда.

Він наголосив, що Польща не зможе вирішити цієї проблеми самостійно, бо одностороннє обмеження потоку української продукції до Європейського Союзу буде порушенням правил спільноти.

"Брюссель має знайти умови, які також захистять держави-члени ЄС від ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні. Цю проблему необхідно вирішити на політичному рівні", - резюмував президент Польщі.

Польща, Дуда, фермери
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