Фіцо: Членство України в НАТО може спровокувати глобальний конфлікт

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що приєднання України до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) "добре лише для Третьої світової війни". Словаччина буде виступати проти цього.
Про це повідомляє польське видання Kresy.
Фіцо зазначив, що членство України в НАТО може спровокувати глобальний конфлікт, та наголосив на своєму бажанні проводити "комплексну зовнішню політику". Фіцо заявив, що буде лобіювати проти вступу України до НАТО, проте хоче добрих та дружніх відносин з усіма країнами, і з росією також.
"Членство України в НАТО добре лише для Третьої світової війни. Нам достатньо незалежної України", - підкреслив прем'єр-міністр Словаччини.
На думку Фіцо, після війни існує "сильний інтерес у відновленні нормальних відносин з москвою".
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