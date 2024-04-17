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Бізнес-омбудсмен: Ми проаналізували ситуацію з податковими перевірками в Україні

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Рада бізнес-омбудсмена проаналізувала ситуацію з податковими перевірками в Україні за останні сім років. Розслідування показало, що перевірки у переважній більшості випадків закінчуються штрафами, які потім оскаржуються в судах й негативно впливають на довіру з боку бізнесу. Такі висновки на брифінгу представив керівник органу Роман Ващук.

"З великої хмари – малий дощ", – жартома оцінив Ващук ефективність податкових перевірок.

У середньому протягом 2017-2021 років у 74% випадків податкові перевірки (за винятком камеральних) завершувалися складанням актів, а у 2022-2023 роках цей показник зріс до 85%.

Попри судові справи, порушені після податкових перевірок, надходження від них до загального зведеного українського бюджету становить лише 1% від нарахованих грошових зобов’язань. "В Україні велика система перевірок і потім десятки тисяч судових справ щорічно на цю тему. Надходження від них становить лише 1% від нарахованих грошових зобов’язань до загального зведеного українського бюджету. На 99%+ український бізнес сплачує податки добровільно", – сказав Ващук.

За даними Ради бізнес-омбудсмена, бізнесу вдається оскаржувати 85% рішень податкової.

Дослідження також показало вкрай низький рівень довіри до податкової з боку бізнесу. "Це очевидно не є всеукраїнське соціологічне опитування, але показує, що ті, кого найбільше торкається це питання, бачать речі саме так", – сказав Ващук.

Лише 13,3% респондентів опитувальника Ради бізнес-омбудсмена довіряють регіональним податковим органам. Довіра до центрального апарату Державної податкової служби не набагато вища і становить 18,9%.

Рада бізнес-омбудсмена вважає, що у питанні адміністрування податків Україні "потрібен коперніканський переворот". Для цього вона пропонує ухвалити декларацію принципів справедливого та розсудливого правозастосування. "Це про пропорційність, про прозорість – про такі всякі добрі речі", – сказав Ващук.

Інші ідеї полягають у впровадженні принципу "Спершу консультування" (превентивна комунікація), посилення ролі юридичних департаментів на етапі проведення податкової перевірки, впровадження альтернативних методів вирішення спорів, збільшення прозорості інформації для платників податків тощо.

податки, Ващук, бізнес-омбудсмен
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