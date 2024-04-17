Бербок закликала ЄС посилити санкції проти безпілотних технологій Ірану

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Європейський союз посилити санкції проти безпілотних технологій Ірану після масованої атаки на Ізраїль.
Заяву німецької міністерки наводить DW, повідомляє "Європейська правда".
ЄС запровадив санкції у грудні у відповідь на те, що Іран виробляє безпілотники, які Росія використовує у війні в Україні.
"Наприкінці осені я разом з Францією та іншими партнерами по Європейському Союзу виступала за те, щоб цей режим санкцій щодо безпілотних технологій був розширений... Я сподіваюся, що тепер ми можемо нарешті зробити цей крок разом", – заявила Бербок.
Очільниця німецького МЗС також додала, що поїде до Ізраїлю, щоб обговорити шляхи деескалації ситуації.
Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023