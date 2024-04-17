Джонсон припускає, що законопроєкт про допомогу Україні можуть винести на голосування вже у п'ятницю

Речник Палати представників Сполучених Штатів Америки Майкл Джонсон припустив, що законопроєкт про допомогу Україні можуть винести на голосування вже у п'ятницю, 19 квітня.

Про це повідомив телеканал CNN.

За словами Джонсона, конгресмени повинні мати 72 години на ознайомлення із текстом законопроєкту.

Якщо текст буде оприлюднено у вівторок, це може означати, що Палата розгляне законопроєкти у п'ятницю.

15 квітня Майк Джонсон оголосив, що планує цього тижня дати хід затвердженню законодавства, завдяки якому можна було б виділити допомогу союзникам США.

Його план передбачає ухвалення чотирьох окремих законопроєктів, серед яких допомога Україні.

За даними New York Times і The Washington Post, запропонований Джонсоном пакет законопроєктів "приблизно віддзеркалює" вже ухвалений Сенатом пакет на $95 млрд, з яких $60 мали б спрямувати для України.