Джонсон обіцяє винести на обговорення законопроєкт про фінансування для України в суботу

Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що винесе на обговорення законопроєкт про фінансування для України в суботу, 20 квітня, передає CNN.

"Спікер Майк Джонсон оголосив у середу, що він дотримується свого плану щодо внесення низки законопроєктів про іноземну допомогу, зокрема про фінансування України, після того, як зіткнувся зі значним тиском з боку прихильників жорсткої лінії", - пише CNN.

Джонсон сказав, що голосування відбудеться в суботу ввечері.