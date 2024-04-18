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Джонсон обіцяє винести на обговорення законопроєкт про фінансування для України в суботу

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Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що винесе на обговорення законопроєкт про фінансування для України в суботу, 20 квітня, передає CNN.

"Спікер Майк Джонсон оголосив у середу, що він дотримується свого плану щодо внесення низки законопроєктів про іноземну допомогу, зокрема про фінансування України, після того, як зіткнувся зі значним тиском з боку прихильників жорсткої лінії", - пише CNN.

Джонсон сказав, що голосування відбудеться в суботу ввечері.

Джонсон
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