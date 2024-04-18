Фіала: Постачання снарядів до України в рамках чеської ініціативи можуть розпочатися лише у червні

Перші постачання снарядів до України в рамках ініціативи Чехії можуть розпочатися лише у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали на пресконференції.
За словами глави чеського уряду, його країна разом із Данією та Нідерландами намагається задовольнити головні потреби України, які полягають в артилерійських снарядах, системах протиповітряної оборони та перехоплювачах для ППО.
"Завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів", - зазначив Фіала.
Прем'єр уточнив, що майже 200 тисяч снарядів вже законтрактовано, найближчим часом планують укласти контракти на купівлю ще 300 тисяч боєприпасів.
"Думаю, що перші поставки розпочнуться в Україну у червні", - заявив Фіала.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023