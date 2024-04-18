Фіала: Постачання снарядів до України в рамках чеської ініціативи можуть розпочатися лише у червні

Перші постачання снарядів до України в рамках ініціативи Чехії можуть розпочатися лише у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали на пресконференції.

За словами глави чеського уряду, його країна разом із Данією та Нідерландами намагається задовольнити головні потреби України, які полягають в артилерійських снарядах, системах протиповітряної оборони та перехоплювачах для ППО.

"Завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів", - зазначив Фіала.

Прем'єр уточнив, що майже 200 тисяч снарядів вже законтрактовано, найближчим часом планують укласти контракти на купівлю ще 300 тисяч боєприпасів.

"Думаю, що перші поставки розпочнуться в Україну у червні", - заявив Фіала.