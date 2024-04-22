Шольц привітав рішення Палати представників щодо ухвалення допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Палати представників Конгресу США щодо ухвалення законопроєкту, що передбачає надання оборонної допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. Про це Шольц написав в соцмережі Х, передає УНН.

«Рішення Палати представників Конгресу США підтримати Україну є сильним сигналом у ці часи. Ми стоїмо разом з українцями, які борються за свою вільну, демократичну та незалежну країну», - написав Шольц.

Нагадаємо, у Палаті представників Конгресу США проголосували за законопроєкт, що передбачає надання оборонної допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів – рішення підтримали 310 конгресменів.