Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Шольц привітав рішення Палати представників щодо ухвалення допомоги Україні

212

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Палати представників Конгресу США щодо ухвалення законопроєкту, що передбачає надання оборонної допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. Про це Шольц написав в соцмережі Х, передає УНН.

«Рішення Палати представників Конгресу США підтримати Україну є сильним сигналом у ці часи. Ми стоїмо разом з українцями, які борються за свою вільну, демократичну та незалежну країну», - написав Шольц.

Нагадаємо, у Палаті представників Конгресу США проголосували за законопроєкт, що передбачає надання оборонної допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів – рішення підтримали 310 конгресменів.

Шольц
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 22 апреля 2024
Воскресенье, 21 апреля 2024
Суббота, 20 апреля 2024
Пятница, 19 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023