Американський мільярдер Ілон Маск непрямо звинуватив владу США у продовженні "вічної війни". Так підприємець прокоментував у своїй соцмережі Х ухвалення Конгресом США нового пакета військової допомоги Україні.
Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги Збройним силам України.
"Мене найбільше непокоїть те, що не існує стратегії виходу, а є лише вічна війна, в якій діти помирають в окопах від артилерійських знарядь або заряджають кулемети та снайперів на мінних полях", - написав Маск.
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