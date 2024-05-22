росія хоче змінити кордони із Фінляндією та Литвою в Балтийському морі

рф має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, повідомляє The Moscow Times.

Згідно з документом, підготовленим міноборони рф, для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря рф, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Як повідомляється, на кордоні з Фінляндією уряд рф має намір "скоригувати" координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, йдеться в додатку до постанови кабміну. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Як стверджується в документі, чинні географічні координати "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці", оскільки їх було зафіксовано "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це "не дає змоги визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод" рф.

Унаслідок пропонованих змін "буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також у районі м. Балтійськ і м. Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію, як внутрішні морські води російської федерації; зміниться проходження державного кордону російської федерації на морі у зв'язку зі зміною положення зовнішньої межі територіального моря", пояснюють автори проєкту.