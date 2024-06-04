МАГАТЕ: росія має ідею в якийсь момент перезапустити Запорізьку АЕС

російська сторона мала намір запустити тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанції (ЗАЕС), але розуміє, що за даних умов це було б недоречно.

Про це заявив Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі на пресконференції у Відні, пише Укрінформ.

Гроссі зазначив, що 28 травня провів переговори у Калінінграді з представниками рф, де сторони погодилися, що запуск ЗАЕС наразі був би "недоцільним". За його словами, спочатку в районі атомної станції не повинно бути жодної військової активності, проведені важливі ремонтні роботи, а також забезпечено стабільне зовнішнє електропостачання.

"Щодо Калінінграда, то я б не говорив про те, що росія хоче запустити (ЗАЕС – ред.), а я намагаюся завадити їй це зробити. Це було б несправедливо і неправильно. Але очевидно, що була інформація, ознаки, які вказували на те, що такий намір був. Тож я одразу відреагував на ці речі. Я сказав: "Ну, добре. Гаразд, яка тут ідея? Чи є часові рамки?". Тож я думаю, що технічні розмови дозволили нам зрозуміти, що вони (росіяни – ред.) дійсно мають намір використовувати цю станцію, але вони визнають, скажімо так, що ми сходимося або маємо однакову точку зору, що на даний момент це було б непрактично і, можливо, навіть небезпечно", - сказав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ сказав, що росія має ідею в якийсь момент перезапустити ЗАЕС, проте розуміє, що зараз це недоречно.