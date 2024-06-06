В АП Молдови прокоментували зв’язки колишнього начальника Генштабу з російською військовою розвідкою

У зв'язку з розслідуванням журналістів щодо зв’язків колишнього начальника Генштабу Молдови з російською військовою розвідкою в адміністрації президентки Маї Санду заявили, що за такі злочини потрібно карати «найсуворішим чином».
Про це повідомляє NewsMaker, передає Укрінформ.
«За подібні злочини проти держави мають карати найсуворішим чином. У 2021 році президент Мая Санду усунула цю людину з посади. Його позбавлять військового звання та державних нагород Meritul Militar та Credință Patriei, які йому вручили у 2006 та 2015 роках», — зауважив голова кабінету Санду Адріан Белуцел.
На його думку, подібні випадки свідчать про нагальну необхідність постійного моніторингу та ретельної перевірки щодо співробітників оборонних відомств та органів державної безпеки.
«Такі злочинці допомагають створювати для Молдови гібридні загрози. Тому нам потрібні ефективніші інструменти для боротьби з актами державної зради», — додав Белуцел.
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