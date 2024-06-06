МО Німеччини: Нам потрібно готуватися до потенційної війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче посилити оперативну готовність Бундесверу з огляду на загрози з боку росії.
Його заяву наводить Zeit, повідомляє "Європейська правда".
Пісторіус переконаний, що потрібно готуватися до потенційної війни.
"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні діяти як стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого", – підкреслив німецький міністр.
За його словами, "у надзвичайних ситуаціях нам потрібні молоді чоловіки і жінки, які можуть захистити цю країну".
Тому, вважає очільник Міноборони Німеччини, в країні необхідна "нова форма військової служби", яка "не може бути повністю вільною від зобов'язань".
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