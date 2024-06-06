ЄК готує оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови, - ЗМІ

Єврокомісія у п’ятницю, 7 червня, усно надасть послам Євросоюзу оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк.
"Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", - зазначив він.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що залишилися лише організаційні питання, пов'язані з фактичним відкриттям переговорів. Україна виконала всі вимоги та рекомендації.
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