Міграційна платформа EWL: У Литві готові працевлаштувати ще більше українців

Роботу в Литві знайшли 32,4 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту з початку повномасштабного вторгнення з майже 86 тис. зареєстрованих у Міграційній службі Литви.

У Литві готові працевлаштувати ще більше українців у зв’язку з очікуваним ростом економіки на 1,6% цьогоріч та низьким рівнем безробіття. Кількість вакансій з початком сезонних робіт у квітні для громадян України значно зросла, повідомляє Міграційна платформа EWL.

Наразі кількість пропозицій роботи для громадян України, зареєстрованих у службі зайнятості – майже 2 тис. Литва потребує працівників у багатьох галузях, особливо у виробництві, будівництві, охороні здоров’я, виробництві харчових продуктів і сфері гостинності.

Литовські роботодавці пропонують українцям без знання мови й досвіду роботи працевлаштування на підприємствах автомобільної галузі та харчової промисловості з зарплатою €900 чистим на старті (39,4 тис. грн).

Потім внаслідок бонусів і премій зарплата зростає – на деяких вакансіях до €1,3 – 1,5 тис. нетто (57-65,7 тис. грн).

«Литовський ринок праці насичений різного роду вакансіями для українців. Литва залишається однією з країн, де найлегше працевлаштуватися громадянам України. Це можна зробити за один день на основі тимчасового захисту або гуманітарної візи. Також для працівників надають житло безкоштовно або за невисоку доплату. І часто це житло готельного типу у великих містах або передмістях, оскільки там розташовані підприємства», – розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

За її словами, на підприємствах почали працевлаштовувати перекладачів для українських працівників та прописують робочі інструкції українською. Крім того, що часто можна порозумітися російською з огляду на те, що цю мову знають у Литві.

Які вакансії пропонують українцям у Литві:

працівник на завод з виробництва морозива: з зарплатою від €900 чистими, обідами на роботі за €1,5 і можливістю пригощатися продукцією заводу;

працівник на пакування курятини: зарплата – від €900 до €1,2 -1,3 тис. нетто завдяки додатковим годинам;

працівник рибзаводу: з зарплатнею €1,1 тис. чистими внаслідок додаткових годин.

продукція сирних паличок: з зарплатою €900 нетто;

кухар у ресторані: з мінімальним досвідом роботи й зарплатнею €1 -1,4 тис. нетто, житлом за кошти роботодавця і харчуванням на роботі.

Зазвичай литовські роботодавці надають перевагу тим, хто планує працювати понад три місяці. Вони зацікавлені, щоб громадяни України залишалися працювати протягом тривалого часу. Але є також сезонні роботи на 1,5-2 місяці.

«Литовські роботодавці інколи проводять короткі телефонні розмови з кандидатами, де запитують про попередній досвід роботи для загального зрозуміння, де людина раніше працювала. Або можуть попросити записати відеопредставлення, в якому треба коротко розповісти про себе та попередній досвід», – розповіла Маргарита Нестеренко.

Для легалізації та роботи в Литві громадяни України мають отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на роботу і проживання в країні на один рік з можливістю продовження.

Його надають тим, хто на момент повномасштабного вторгнення (саме 24 лютого 2022 року) перебував в Україні. Альтернативний варіант – це гуманітарна віза, процедура отримання якої також нескладна.